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Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной


Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации ЕС - Украина. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"11 июля Совет принял решение завершить Соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза", - отмечается в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


 



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