Сотрудничество Армении и Ирана будет способствовать снижению риска бедствий в регионе

11-го июля министр ЧС Армении Давид Тоноян принял председателя иранского общества «Красного полумесяца» Сейеда Амир Мохсена Зия и возглавляемую им делегацию и посла ИРИ в Армении Сейеда Казем Садджада. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Обсуждались вопросы сотрудничества по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Иранское общество «Красного полумесяца» действует в ИРИ уже в течение 95 лет и имеет около 9000 сотрудников.

Стороны обсудили проблемы по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, необходимость обмена опытом и организации совместных учений. Стороны обсудили также вопрос создания добровольческих спасательных сил, занятий для спасателей по оказанию первой помощи и пр.

С учетом активного туризма между Арменией и Ираном, была достигнута договоренность о совместных дежурствах на дороге, соединяющей обе страны.-0-/35/