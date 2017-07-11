По инициативе АОК, 19-го сентября в Олимпийской деревне в Ереване пройдет семинар по спортивной медицине по теме «Повышение квалификации спортивных врачей для профилактики допинга».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. Семинар по спортивной медицине по теме «Повышение квалификации спортивных врачей для профилактики допинга» состоится в рамках программы «Олимпийское согласие».

Семинар по спортивной медицине по теме «Повышение квалификации спортивных врачей для профилактики допинга» предназначен как для спортивных врачей, так и для врачей, которые имеют отношение к спортсменам. Будут присутствовать также журналисты и спортивные администраторы, в общем, 90 человек.

Семинар состоит из 3 частей: оптребление БАД в спорте, современные процессы при экстренных ситуациях, лечение травм без запрещенных препаратов.