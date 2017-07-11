В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд 

Поезд сошел с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, пассажиры не пострадали, пишет таблоид Bild. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на вторник на железнодорожной линии Фрайбург-Брайзах. Из-за непогоды на пути упало дерево, перегородившее поезду дорогу.

Сообщается, что в поезде находились 120 пассажиров, сотрудники пожарной службы доставили их в безопасное место.