Деятельность автостанций в центре внимания министра транспорта, связи и информационных технологий Армении

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян побывал с визитами в «Центральной» и «Северной» автостанциях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в центре внимания министра оказались вопросы, относящиеся расписаний рейсов, качества пассажироперевозок, комфортабельности залов ожиданий, а также ряда вопросов, связанных со сферой пассажироперевозок.

Директор и заместитель директора «Центральной» автостанции министру представили рабочий процесс. Было отмечено, что билеты продаются в кассах, машины выезжают бесперебойно, согласно установленному времени. Пассажиры подтвердили, что купили билеты и выезжают в точное время. Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги, билеты все еще продаются традиционным способом – посредством касс, перед которыми скапливаются очереди.

Директор автостанции отметил, что в этом направлении предпринимаются шаги, чтобы в короткий срок перейти на электронную систему продажи билетов.

Ваган Мартиросян поинтересовался также расположенным на автостанции деятельностью медпункта. Было отмечено, что перед отбытием маршрута водители проходят медицинский осмотр. Часто обращаются и пассажиры.

Внимание министра привлекли также стоянки на терриотории автостанции, предусмотренные для отбытия машин, в том числе многочисленность такси. Директор пояснил, что это машины, встречающие и провожающие пассажиров.

Министр поручил выделить территории для этих машин и не позволять, чтобы скопления мешали работе транспортным средств, осуществляющих регулярные перевозки. Такси должны парковаться в предусмотренных местах.

Проблематичны также условия здания автостанции: неремонтированная на протяжении десяток лет крыша капает, санузлы в плохом состоянии.

Ваган Мартиросян поручил составить смету, чтобы при необходимой сумме проблемам было дано ступенчатое решение.

Из «Северной» автостанции пассажироперевозки осуществляются в южные населеные пункты Армении – Масис, Арарат, Двин, Горис, Мегри и другие направления.

В автостанции нет зала ожидания. С этой целью, в связи с нарушением норм строительства, начатое строительство здания прервано.

До решения проблемы, выделена маленькая территория и установлены несколько скамеек.

Министр поручил в короткие сроки отделить территорию автостанции, привести в порядок, решить вопрос строительства зала ожидания, обеспечить нормальные условия для перевозчиков.

Деятельность автостанций находится в центре внимания министра. Транспортные маршруты должны быть досягаемыми и комфортабельными для жителей всех населенных пунктов Армении.-0-/36/