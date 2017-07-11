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В Абовяне 3-летний ребенок разбился, выпав из окна


В Абовяне 3-летний ребенок разбился, выпав из окна пятого этажа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, днем ранее в 21:20 поступило сообщение из медицинского центра Абовяна о том, что к ним доставлено тело ребенка 2014 года рождения. Мальчик, по предварительным данным, выпал из окна пятого этажа и разбился.


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