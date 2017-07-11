Ваан Бичахчян – один из самых перспективных молодых футболистов стран СНГ

Молодой армянский футболист из клуба "Ширак" (Гюмри), член молодежной сборной Армении Ваан Бичахчян назван среди самых перспективных молодых футболистов стран СНГ. Как передает «Арменпресс», «СОККЕР» составил список из 13 самых перспективных молодых футболистов стран СНГ, в который вошел и Ваан Бичахчян.

Ваан Бичахчян привлек к себе внимание европейских клубов.Как сообщает агентство record.pt , португальский футбольный клуб "Бенфика" следил за игроком и ждал, когда ему исполнится 18 лет, что произошло в прошедшее воскресенье.Бичахчян дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет и стал самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге Европы. Также спортсмен является претендентом на звание лучшего молодого футболиста - Golden Boy 2017.В ноябре 2016 года футболист проходил недельный смотр в итальянском клубе "Фиорентина". Как сообщалось на сайте "Ширака", Бичахчян тренировался со второй командой итальянской команды.В апреле 2017 года интерес к футболисту начал проявлять и московский "ЦСКА".Ранее известное британское издание The Guardian включило Бичахчяна в список 60 лучших молодых талантов мира от Армении.В заметке о футболисте отмечается, что, по мнению некоторых экспертов, по таланту он не уступает армянскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Генриху Мхитаряну, а его игра напоминает стиль бельгийского хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне.