Румынский эксперт предложил Румынии официально признать Геноцид армян

Румынский парламентский эксперт Филипп Клемм (Filip Clem) выступил с предложением официально признать Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», в его заявлении сказано:

Румыния может признать Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах

В нынешней ситуации Румыния ничего не поставит под угрозу и не потеряет, если официально признает Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах.

В связи со 100-летием Республики Румыния, которое будет отмечаться в 2018 году, Румыния может сделать этот жест дипломатической вежливости и исторического примирения.

Текущие развития на Ближнем Востоке существенно ослабили авторитет Турции в регионе. Турция все еще представляет собой крупную политическую и военную силу, однако уже не пользуется прежней популярностью. США и НАТО относятся к Турции с осторожностью и боятся исламизации ее госаппарата. Кроме того, с такой же осторожностью к ней относятся РФ и Иран, - шиитская ось, которую поддерживает РФ. Турция не откажется добровольно от участия в НАТО.

В отношениях Турция-ЕС возникло взаимное разочарование. Турция желает выступать в качестве глобальной силы, пусть и среднего масштаба, однако суверенной, как возможный кандидат в постоянные члены Совбеза ООН.

Румыния избегала публично признавать Геноцид армян, чтобы не разгневать Турцию, сейчас контекст поменялся. Геноцид армян признали многие страны ЕС и НАТО, отношения Румынии с Турцией несколько охладели, возникла взаимная осторожность.

Мы многое сделали для признания Холокоста, был создан Институт Эли Визеля, несколько раз в год мы поминаем жертв Холокоста разными мероприятиями, семинарами, присуждением званий doctor honoris causa ипр. Приспособились...

Мы хотим достичь международного признания геноцида румынского народа в годы Второй мировой войны со стороны советских властей и Красной армии, признания того, что сделали с населением Трансильвании представители хортистского режима.

Как должно состояться официальное признание Румынией Геноцида армян?

Это несложно. Нужны политическая воля и консенсус, есть несложная международная практика.

Обе Палаты парламента принимают голосованием резолюцию, которая публикуется в официальном Вестнике. В крайнем случае, будет достаточно признание и со стороны одной из Палат арламента, однако это было бы половинчатым жестом.

В своих официальных выступлениях президент Румынии должен будет сказать об этом, назвав произошедшее «геноцидом» и выразив соболезнование Армении и армянскому народу, осудив зверства и др. Это закрепит позицию президента.

Правительство и парламент могут решить, какой день будет закреплен для поминания этой трагедии (например, 24-е апреля). Должны быть отслужены совместные панихиды со стороны православной церкви и армянской церкви Румынии и пр.

МИД Румынии может оповестить диппредставительства о том, что Румыния готова признать Геноцид армян, в том числе, посольства Армении и Турции в Бухаресте.

Если Анкара будет угрожать прерыванием дипломатических отношений – это ее проблемы.

В области образования в программе всемирной истории надо будет преподнести этот эпизод как фактический геноцид, этнические чистки.

В Википедии есть страница о признании Геноцида армян, в которой говорится о том, что по сей день его признали 29 государств и ряд международных организаций – официально или декларативно, причем, и США.

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