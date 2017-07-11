СМИ: боевики объявили о гибели главаря ИГ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя "нового халифа",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.





