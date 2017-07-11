В Румынии начинаются крупнейшие в истории страны учения НАТО

Крупнейшие в истории Румынии военные учения НАТО Saber Guardian 2017 начинаются во вторник с прибытием на территорию страны боевой техники стран - участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщило Радио Румынии.

Маневры будут проводиться в период 11-20 июля, в них принимают участие примерно 25 тысяч военных из 23 стран. Руководить ими будет Европейское командование Сухопутных сил США (USAREUR).

Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии, отмечает румынское радио. Главная цель учений - демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой момент и в любой точке Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Всего в районе Черного моря в этом году пройдут 18 международных учений USAREUR, в которых примут участие около 40 тысяч военных, - отмечается на веб-сайте учений. - Saber Guardian - крупнейшее из них. В целом эти учения демонстрируют высокие объединенные возможности США, их союзников, партнеров и НАТО, их коллективную волю дать отпор региональной агрессии".