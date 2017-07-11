Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль

Акоп Каграманян назначен председателем Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции


11 июля Президент Бако Саакян подписал указ о назначении Акопа Каграманяна председателем Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции на срок пребывания в должности до 12 июля 2022 года. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации