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Медицинские учреждения Армении обеспечены антитоксином


За первое полугодие 2017 года зафиксировано 65 случаев укуса змей, в то время как за тот же период 2016 года зафиксировано 44 случая.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, медицинские учреждения обеспечены антитоксином, а "укус змеи" входит в перечень заболеваний и состояний, требующих срочной медицинской помощи. Лечение всех групп населения осуществляется на бесплатной основе.

В сообщении отмечается, что из общего числа нападений 17 произошли в Ереван, а 48 в областях страны. Наибольше число укусов зафиксировано в Араратской области (11 случаев), а также Армавирской, Арагацотнской  и Вайоцдзорской областях (по 7 случаев). 

Наименьшее число случаев зафиксировано в Котайке (6), Сюнике (3), Тавуше (3) и Шираке (1). В Гегаркуниской области не отмечено случаев укуса змеи. 

Отмечается, что 44-м пострадавшим были сделаны инъекции антидота, а в остальных случаях медицинского предписания не было. 

Также сообщается, что в этом году первый случай нападения зафиксирован позже, чем в 2016 (18 и 13 апреля соответственно).

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