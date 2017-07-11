Медицинские учреждения Армении обеспечены антитоксином

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 65 случаев укуса змей, в то время как за тот же период 2016 года зафиксировано 44 случая.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, медицинские учреждения обеспечены антитоксином, а "укус змеи" входит в перечень заболеваний и состояний, требующих срочной медицинской помощи. Лечение всех групп населения осуществляется на бесплатной основе.В сообщении отмечается, что из общего числа нападений 17 произошли в Ереван, а 48 в областях страны. Наибольше число укусов зафиксировано в Араратской области (11 случаев), а также Армавирской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областях (по 7 случаев).Наименьшее число случаев зафиксировано в Котайке (6), Сюнике (3), Тавуше (3) и Шираке (1). В Гегаркуниской области не отмечено случаев укуса змеи.Отмечается, что 44-м пострадавшим были сделаны инъекции антидота, а в остальных случаях медицинского предписания не было.Также сообщается, что в этом году первый случай нападения зафиксирован позже, чем в 2016 (18 и 13 апреля соответственно).