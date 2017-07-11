Индекс ультрафиолетовых лучей дойдет до 6

Индекс ультрафиолетовых лучей 12-го июля ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории РА



12-го, 16-го июля ожидается погода без осадков. С 13-14 в вечерние часы в большинстве регионов, 15-го в северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.



Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

12-го, 15-го и 16-го июля ожидается погода без осадков. С 13-14 в вечерние часы в отдельных местах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-18 м/с.