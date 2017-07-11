У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в Тихом океане у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 06.59 по времени UTC (09.59 мск). Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от необитаемого острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.