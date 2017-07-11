Министр транспорта, связи и ИТ Армении с представителями АБР обсудил вопросы, касающиеся текущих проектов

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян принял представителей Азиатского банка развития (АБР) во главе с руководителем программ Томасом Герца.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, приветствуя гостей, министр выразил удовлетворение за проделанную совместную работу.

Стороны обсудили осуществляемые при сотрудничестве с банком дорожно-строительные программы, из которых реабилитация межгосударственной автомагистрали (М-6) Ванадзор-Алаверды-граница Грузии и программа инвестиционного дорожного коридора «Север–Юг».

В ходе встречи коснулись задач и вызовов, касающихся текущих программ, были обсуждены вопросы относительно вариантов их решения, строгого сохранения качества и сроков.

Министр предложил совместными визитами и деловыми обсуждениями найти решения относительно строительных работ.

Томас Герц еще раз выразил готовность в двустороннем сотрудничестве, отметив, что они также заинтересованы в деле оказания содействия в осуществлении и контроля проектов.