Товарооборот между Вьетнамом и США увеличился в 43,5 раза с 2000 года

Объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Соединенными Штатами вырос в 43,5 раза за минувшие 16 лет. Как сообщило во вторник Государственное таможенное управление Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), товарооборот между странами увеличился с $1,08 млрд в 2000 году до $47,15 млрд по итогам 2016 года.

По данным ведомства, Соединенные Штаты в последние годы остаются крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама, демонстрируя средний рост на уровне 28% в год. При этом сам Вьетнам занимает двенадцатое место в списке стран-импортеров американской продукции. СРВ поставляет в США сельскохозяйственную продукцию, продукцию морского промысла, мебель и текстильно-швейные изделия, импортируя из Соединенных Штатов продукты питания, электронику, запчасти и комплектующие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 1995 году Вьетнам и Соединенные Штаты официально восстановили прерванные Вьетнамской войной отношения. За истекший период США превратились не только в одного из крупнейших торговых партнеров СРВ, но и вошли в пятерку основных инвесторов вьетнамской экономики. Соединенные Штаты реализуют здесь 835 инвестиционных проектов с общим объемом капитала свыше $10 млрд. В свою очередь, Вьетнам стал одним из лидеров среди стран мира, заняв седьмое место по количеству студентов, направляемых на обучение в американские вузы. Сейчас число граждан СРВ, получающих образование в США, превышает 21 тыс. человек.



