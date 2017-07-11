Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль

В Армении пройдет международная филателистическая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Айвазовского


В ноябре текущего года в Армении пройдет международная филателистическая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Айвазовского. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаэлян.

 «Как вы знаете, в нашей стране с большой торжественностью отмечается 200-летие со дня рождения Айвазовского. Мы не хотим лостаться в стороне, мы сформировали оргкомитет, который займется вопросами организации международной филателистической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Айвазовского»,- сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаэлян.

Среди филателистов разных стран есть большой интерес к этой выставке. Уже есть отклики из США и РФ.

Будут представлены марки, посвященные Айвазовскому, живописи, Армении.

В 2018 году в Армении пройдет еще одна международная филателистическая выставка – в рамках мероприятий программы «Умный город», посвященной  2800-летию Еревана.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации