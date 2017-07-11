В ноябре текущего года в Армении пройдет международная филателистическая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Айвазовского. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаэлян.

«Как вы знаете, в нашей стране с большой торжественностью отмечается 200-летие со дня рождения Айвазовского. Мы не хотим лостаться в стороне, мы сформировали оргкомитет, который займется вопросами организации международной филателистической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Айвазовского»,- сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаэлян.

Среди филателистов разных стран есть большой интерес к этой выставке. Уже есть отклики из США и РФ.

Будут представлены марки, посвященные Айвазовскому, живописи, Армении.

В 2018 году в Армении пройдет еще одна международная филателистическая выставка – в рамках мероприятий программы «Умный город», посвященной 2800-летию Еревана.