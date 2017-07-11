Левон Аронян разделил очко с Петром Свидлером

В пятом туре III этапа Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.

Как передает «Арменпресс», эта ничья стала для Ароняна третьей подряд и четвертой на турнире.

После пяти туров лидируют Александр Грищук (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), набравшие по 3.5 очка. Аронян с 3 очками делит 3-6 места.

12 июля Аронян белыми сыграет с представителем Индии Пенталой Харикришной.