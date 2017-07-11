Левон Аронян разделил очко с Петром Свидлером
В пятом туре III этапа Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.
Как передает «Арменпресс», эта ничья стала для Ароняна третьей подряд и четвертой на турнире.
После пяти туров лидируют Александр Грищук (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), набравшие по 3.5 очка. Аронян с 3 очками делит 3-6 места.12 июля Аронян белыми сыграет с представителем Индии Пенталой Харикришной.
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