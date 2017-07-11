10-го июля министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян принял участие в неофициальной встрече министров стран Восточного партнерства ЕС, которая прошла в Кишиневе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении. Обсуждались вопросы энергоэффективности и энергосбережения.

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил достижения Армении в области энергоэффективности и энергосбережения.

Комментируя вопросы разработки законодательства, стимулирующего энергосбережение в странах Восточного партнерства ЕС, директор Сообщества энергетики Янез Копач подчеркнул пример Армении, отметив, что в законодательстве, стимулирующем энергосбережение, Армения обошла даже ряд стран ЕС.

В рамках конференции министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян имел ряд встреч с руководителями делегаций стран Восточного партнерства ЕС и с комиссаром Еврокомиссии Йоханнесом Ганном.