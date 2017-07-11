В Турции военнослужащий убил сослуживцев и покончил с собой

В одной из воинских частей в Манисе в Турции военнослужащий убил сослуживцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Отмечается, что военнослужащий был в состоянии депрессии и начал стрелять в людей, находившихся с ним в одном помещении. Он убил троих, еще троих – ранил, после чего выстрелил в себя и покончил с собой. По сведениям местных властей, жизни раненых опасность не угрожает.