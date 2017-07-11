Ограничения свободы слова: в турецком Меджлисе планируют наказать депутатов, говорящих о Геноциде армян

В турецком Меджлисе планируют наказать депутатов, говорящих о Геноциде армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Yeniçağ Gazetesi, представившая законодательный пакет, созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движени», состоящий из 18 пунктов касательно уставных вопросов, правил этики для депутатов парламента Турции.

Этим законопроектом планируется установить наказания для тех депутатов, которые будут оскорблять «историю и совместное прошлое турецкого народа». В частности, в качестве оскорбления будет восприниматься применение термина «геноцид» в разговоре о «событиях 1915 года». Кроме того, запрет касается упоминания слов «Курдистан» и «курдские провинции».

Нарушителей планируется временно лишить права участия в работе Меджлиса, наложить удержания в размере 1/3 зарплаты и пр.

13-го января 2017 года депутата Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.