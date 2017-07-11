Военнослужащие, выполнившие сложные боевые задания, удостоились наград

10 военнослужащих АО Арцаха, выполнивших сложные боевые задания, удостоились наград – они получили портативные компьютеры. Инициатива принадлежала Молодежному фонду Армении.

Как передает «Арменпресс», координатор совета попечителей Молодежного фонда Армении, депутат НС Армении Карен Авагян сказал, что эта организация проводит множество программ в ВС, с целью укрепления связи общества с армией и прославления подвига современных героев.

По поводу награждения военнослужащих АО Арцаха, выполнивших сложные боевые задания, координатор совета попечителей Молодежного фонда Армении, депутат НС Армении Карен Авагян сказал, что это то самое малое, что мы можем сделать для наших героев.