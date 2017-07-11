Основной канал в Талине расчищен от селевой грязи: водоснабжение восстановлено

Основной канал в Талине, получающий воду из Ахурянского водохранилища, откуда орошаются земли областей Арагацотн и Армавир, расчищен от селевой грязи: водоснабжение восстановлено. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госкомводхоза Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.

После сильного града на прошлой неделе канал был забит селевыми потоками, что перекрыло ток воды. Специалисты служб Госкомводхоза Министерства энергетики и природных ресурсов Армении и ЗАО «Джрар» работали в круглосуточном режиме в течение 4 дней и расчистили русло канала на протяжении 1300 метров.

Сейчас продолжается расчистка путей обслуживания.

Общая протяженность Талинского канала – 97 км, пропускная способность - 20.5 м³/сек. Площадь орошаемый из него земель – около 11.000 гектаров.