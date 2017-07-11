Тиллерсон призвал участников кризиса в Персидском заливе к диалогу

Совместный призыв к диалогу и сдержанности к участникам кризиса в Персидском заливе со стороны Кувейта, США и Великобритании стал результатом первого дня ближневосточного турне госсекретаря Рекса Тиллерсона. Глава Госдепартамента США прибыл в Кувейт из Стамбула в понедельник вечером по приглашению эмира шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, выступающего посредником в урегулировании. Из эмирата он направится в Катар, а после в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с лидерами региона сложившуюся ситуацию.

В Эль-Кувейте по результатам закрытых для прессы переговоров при участии Тиллерсона, советника по национальной безопасности Великобритании Марка Сидвела и главы МИД Кувейта шейха Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха было озвучено совместное заявление,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Государство Кувейт, США, Великобритания призвали все стороны к скорейшему сдерживанию нынешнего кризиса в регионе и выработке решения для него в самое ближайшее время посредством диалога", - передавало агентство KUNA. В этой связи Лондон и Вашингтон заявили о полной поддержке посреднических усилий кувейтского лидера.