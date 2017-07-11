AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР

Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной ракетное испытание. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press(AP), текст был распространен среди пяти постоянных членов Совбеза, включающих Россию, Великобританию, Китай и Францию.

Каких-либо подробностей из документа AP, ссылающееся на неназванных дипломатов, не приводит. В постоянном представительстве США ТАСС заявили, что не могут прокомментировать эту информацию.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на прошлой неделе сообщила, что американская сторона подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По словам дипломата, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетном- ядерной программе Пхеньяна.