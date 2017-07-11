Предстоящие новости:11.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 11-го июля, состоится пресс-конференция замминистра юстиции Армении Сурена Крмояна. Он представит планируемые реформы в отрасли в рамках программы правительства Армении.

Сегодня, 11-го июля, состоится пресс-конференция экспертов по образованию Анаит Бахшян и Сероба Хачатряна. . Они обсудят планируемые реформы в отрасли в рамках программы правительства Армении.

В школе «Айб» состоится национальный этап Международной олимпиады по роботике.Победители в ноябре примут участие в международном этапе, который пройдет в Коста-Рике.

Сегодня, 11-го июля, состоится пресс-конференция командира особого водно-спасательного отряда Гегаркуникского спасательного управления МЧС Армении, капитана спасательной службы Армена Чзмачяна. Тема: "Пляжный сезон открыт. Обеспечение безопасности в зонах плавания и оказание первой медицинской помощи".

Сегодня, 11-го июля, состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему концерту Максима Венгерова в Армении.

В филиале «Терян» таверны «Ереван» состоится презентация книги «Ереван: XX век» с участием министра культуры Армении Армена Амиряна.

В концертном зале «Арно Бабаджанян» состоится старт проекта «Дебют» Государственной филармонии Армении.

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