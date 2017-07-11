Европейские индексы выросли - 10-07-17
МОСКВА, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 12445.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.40% и составил 5165.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 7370.03 пункта, российский MICEX вырос на 0.69% и составил 1925.74 пункта, а RTSI вырос на 1.13% и составил 1006.53 пункта.
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