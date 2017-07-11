Цены на цветные металлы - 10-07-17

ЛОНДОН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.47% и составила 1923.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.24% и составила 5815.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.11% и составила 2286.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.83% и составила 8920.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.81% и составила 19700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.11% и составила 2779.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 58500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.