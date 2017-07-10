Из 34 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 7 и 10 июля, раскрыт 31

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 34 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 7 и 10 июля, раскрыт 31.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков.

Одоновременно раскрыто 24 случая кражи, 9 случаев мошенничества, 4 случая присвоения, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов и хулиганства.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 4 человека погибли, 46 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.