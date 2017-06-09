Предстоящие на 11 июля мероприятия
21:39, Июль 10, 2017
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 21:50 Из 34 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 7 и 10 июля, раскрыт 31
- 21:39 Предстоящие на 11 июля мероприятия
- 21:16 "Манчестер юнайтед" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку
- 21:07 Криштиану Роналду станет вице-капитаном "Реала"
- 20:11 Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха
- 19:39 Слова посла ЕС о включении представителя гражданского общества в составе ЦИК были искажены: глава ЦИК Армении
- 19:02 Шармазанов считает нонсенсом заявление главы МИД Азербайджана
- 18:19 Публицистический шедевр, сочинение о несуществующих предках: Армен Ашотян о выступлении Мамедъярова
- 18:12 Итальянский губернатор против строительства связывающего Азербайджан с Европой газопровода
- 18:06 Предстоящие на 11 июля мероприятия
- 17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-07-17
- 17:47 Азиатские индексы - 10-07-17
- 17:22 Состоялась встреча между президентом Азербайджана и госсекретарем США
- 16:42 Сирийская армия начала второй этап операции по освобождению пустыни от ИГ*
- 16:15 НАТО вслед за ЕС пообещала предоставить Украине помощь в киберзащите
- 15:35 НАТО обещает помочь Украине со спутниковой связью
- 15:05 Президент Монголии принял присягу и официально вступил в должность
- 14:42 Тиллерсон посетит Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию
- 14:22 12-13 в Армении ожидается кратковременный дождь и гроза
- 14:21 Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву потерпела сокрушительное фиаско
- 14:10 Азербайджан отказывается от выполнения венских и санкт-петербургских договоренностей и несет всю ответственность за последствия провокаций: МИД Армении
- 14:00 В Одессе начались украинско-американские военные учения Sea Breeze
- 13:34 Залог успеха компании «АГБА ЛИЗИНГ»: сотрудничество со 150 поставщиками, помощь бизнесменам
- 13:33 Набор клюшек для гольфа Дональда Трампа выставят на аукцион в США
- 13:29 Вице-спикер НС Армении Арпинэ Оганнисян приняла представителей Венецианской комиссии
- 13:04 Эрдоган намерен посетить Катар
- 13:02 Подвергнутый наезду 67-летний гражданин умер в больнице
- 12:59 Азербайджан использует собственное население в качестве живого щита: депутат Европарламента
- 12:17 В Давиташене перевернулась пассажирская маршрутка: двое детей госпитализированы
- 12:11 Трамп: соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии соблюдается
- 12:02 Число жертв наводнений на юго-западе Японии выросло до 22
- 11:54 Германия начала вывод своего контингента с турецкой военной базы в Инджирлике
- 11:51 Армения высоко ценит партнерство с ЕС: Министр ИД Армении Эдвард Налбандян
- 11:28 В митинге оппозиции в Турции приняли участие около 1.6 млн людей
- 11:19 В Индии число погибших от ударов молний увеличилось до 26
15:44, 03.07.2017
Просмотрели 2137 раз Министр культуры Армении видит необходимость в сокращениях в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна
18:33, 04.07.2017
Просмотрели 2120 раз Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Германии
15:06, 03.07.2017
Просмотрели 2082 раз В рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будут показаны польские, немецкие и французские фильмы
14:42, 04.07.2017
Просмотрели 1933 раз Председатель НС Армении Ара Баблоян принял посла Болгарии в РА
17:29, 03.07.2017
Просмотрели 1924 раз На турнире Али Алиева выступят пять армянских борцов вольного стиля