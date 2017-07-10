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"Манчестер юнайтед" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку


"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с 24-летним бельгийским нападающим Ромелу Лукаку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Спорт-Экспресс, соглашение с экс-форвардом "Эвертона" рассчитано на пять лет с возможностью продления еще на год. Ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за форварда 75 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий выступал за "ирисок" с 2014 года. С тех пор он провел 171 матч и забил 87 голов.



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