"Манчестер юнайтед" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с 24-летним бельгийским нападающим Ромелу Лукаку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Спорт-Экспресс, соглашение с экс-форвардом "Эвертона" рассчитано на пять лет с возможностью продления еще на год. Ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за форварда 75 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий выступал за "ирисок" с 2014 года. С тех пор он провел 171 матч и забил 87 голов.