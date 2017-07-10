Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет вторым вице-капитаном клуба. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Спорт-Экспресс, об этом пишет AS. Капитаном мадридцев остается Серхио Рамос, его заместителем - Марселу. Ранее вторым вице-капитантом был Пепе, но он покинул клуб этим летом.

Роналду выступает в "Реале" с 2009 года. 6 января 2013 года он впервые надел капитанскую повязку клуба. В матче с "Реал Сосьедад" (4:3) капитан команды Икер Касильяс остался в запасе, как и один из его заместителей Гонсало Игуаин, а еще два вице-капитана - Серхио Рамос и Марселу - отсутствовали в заявке.

По версии СМИ, наделение Роналду определенной "властью" поможет удержать его в "Реале" - по неофициальной информации футболист последние годы думает об уходе из "Реала".