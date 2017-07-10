Слова посла ЕС о включении представителя гражданского общества в составе ЦИК были искажены: глава ЦИК Армении

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян прокомментировал заявление посла ЕС Петра Свитальского о внедрении модели, предусматривающей присутствие представителей гражданского общества в комиссии.

Как сообщает Арменпресс, Мукучян отметил, что с самого начала некоторые люди пытались извратить и исказить речь посла ЕС, чтобы ложно представить все так, что якобы он имел в виду изменение состава ЦИК.

«Но он вообще не говорил об изменении состава комиссии. Речь шла о представлении институционального предложения относительно формирования комиссии, чтобы во время формирования комиссии была модель, которая позволила бы также обеспечить присутствие представителей гражданского общества в составе комиссии», - сказал Мукучян.

Он добавил, что принимает это как предложение, и предложения могут быть представлены всеми.

«Однако, с точки зрения реализации, я не представляю такого решения, потому что на этот раз появятся также многочисленные вопросы: по какому принципу будет сделан выбор из гражданского общества, кто должен быть избран и т.д.», - сказал Мукучян.