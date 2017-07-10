Шармазанов считает нонсенсом заявление главы МИД Азербайджана

Заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе территориального принципа, является дипломатическим нонсенсом. В беседе с Арменпресс об этом сказал вице-спикер Национального Собрания и пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали не менее пяти заявлений, в которых говорится, что вопрос должен решаться на основе трех основополагающих принципов: мирное урегулирование, право на самоопределение и территориальная целостность. Более того, недавно Европейский парламент вновь подтвердил необходимость права на самоопределение. Кроме того, Республика Арцах никогда, ни на секунду не была частью независимого Азербайджана, поэтому использование термина «территориальная целостность Азербайджана» в связи с Арцахом является дипломатическим нонсенсом», - сказал Шармазанов.

Шармазанов назвал смешным заявление Мамедъярова о том, что Азербайджан имеет тысячелетнюю дипломатическую историю.

«27 мая 1918 года в мире появилось государственное образования под названием «Азербайджан». Сколько бы Мамедъяров не хотел найти государство, названное Азербайджаном даже днем раньше этого, было бы напрасно. Если для Азербайджана 99 лет – это тысячелетия, то у них математические расчеты проводятся совершенно по-другому», - сказал Шармазанов.

По его словам, в своем выступлении Мамедъяров, говоря о «тысячелетней дипломатической истории Азербайджана», упоминает средневековое государство Агванк (Кавказская Албания).

«Я считаю, что Мамедъяров совершает непростительную ошибку, потому что он, не больше, не меньше, бросает вызов отцу Ильхама Алиева Гейдару Алиеву, который всегда говорил «одна нация, одно государство», когда говорил о Турции и Азербайджане. Т.е. Гейдар Алиев всегда говорил, что азербайджанцы и турки - это одна нация, а турки появились в регионе не ранее 40-х годов XI века», - сказал Шармазанов, добавив, что он не удивится, если в следующий раз Мамедъяров объявит, что Римская империя тоже была азербайджанской.

Шармазанов сказал, что считает заявление главы МИД Азербайджана о том, что Арцах является «исторической» территорией Азербайджана полной чушью.

«Азербайджан имеет историю всего лишь в 99 лет, а Арцах - исторически армянская земля, о которой говорили древнегреческие историки. Пусть взглянут на их записи, в которых четко указано, что до точки пересечения рек Кура и Аракс была территория Армении», - сказал он.