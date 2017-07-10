Итальянский губернатор против строительства связывающего Азербайджан с Европой газопровода

Губернатор итальянского региона Апулия Микеле Эмилиано выступил против строительства газопровода TAP (Trans Adriatic Pipeline), который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу. Как сообщает Арменпресс, об этом пишут итальянские СМИ.

Губернатор заявил, что готов поддержать и принять еще один проект, который соединит Балканы и Апулию. Он имел в виду проект «Eagle LNG», который был представлен американской «Group Falcone».

Согласно проекту, будет построен 110-километровый трубопровод, который будет доставлять американский и катарский газ на Балканы и в Южную Италию. По словам губернатора, этот проект «стратегически важен для Балкан и всей Европы».

Проект находится в стадии обсуждения с 2016 года.

Многочисленные ученые и активисты также выступали против TAP, и в Европейскую комиссию было направлено соответствующее обращение с просьбой отказаться от проекта.

Ученые в основном обеспокоены экологическими проблемами, которые возникнут после строительства. Обращение было направлено «Greenpeace», «Bankwatch Network», «Friends of the Earth Europe», «Climate Action Network Europe», а также деятели культуры. Они также призвали финансирующие проект банки прекратить инвестиции.