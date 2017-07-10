Азиатские индексы - 10-07-17

ТОКИО, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.76% и составил 20080.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.52% и составил 1615.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3212.63 пункта, а HANG SENG вырос на 0.63% и составил 25500.06 пункта.