Состоялась встреча между президентом Азербайджана и госсекретарем США

В Стамбуле состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. Собеседники коснулись также урегулирования конфликта Нагорного Карабаха, в частности, последних случаев нарушения режима прекращения огня.