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Состоялась встреча между президентом Азербайджана и госсекретарем США


В Стамбуле состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

 Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. Собеседники коснулись также урегулирования конфликта Нагорного Карабаха, в частности, последних случаев нарушения режима прекращения огня.

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