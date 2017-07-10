Сирийская армия начала второй этап операции по освобождению пустыни от ИГ*

Правительственные войска САР и союзные им силы приступили ко второму этапу операции "Аль-Фаджр аль-Кубра" (Великий рассвет — араб.) в сирийской пустыне, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия начала второй этап операции "Великий рассвет" к югу от направления аэропорта Ас-Син на востоке провинции Дамаск" — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, на начальном этапе операции армии удалось выбить террористов "Исламского государства"* с ряда стратегических высот на востоке провинции Дамаск, где на данный момент продолжаются ожесточенные бои.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что на востоке провинции Сувейда правительственные войска выбили боевиков ИГ* из 15 деревень,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Другая группировка сирийской армии, освободив город Арак, расположенный на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, продолжает наступление в сторону города Сухне, который является на сегодняшний день крупнейшим оплотом ИГ* на северо-востоке провинции Хомс и расположен на пути к осажденному террористами городу Дейр-эз-Зор.