Особые предложения июля в гостинице «Армения-Мариотт»

В гостинице «Армения-Мариотт» рады сообщить, что 14-15-го июля в открытом кафе пред;агается особое меню: стейк «Тартар» и бокал вина (8000 драмов). Кроме того, у нас будет особый летний ассортимент коктейлей (алкогольных и безалкогольных).

18-30-го июля Scoop представит особые горячие и холодные сэндвичи. Хот-доги, сэндвичи с ветчиной и сыром, сэндвичи с ростбифом, с курицей и картофель (800 драмов).

В Кристалл-баре – особое предложение коньяка: наши гости смогут протестировать армянские коньяки разных марок и возрастов.

Хорошая новость – в бассейне и джим-зале действуют 20%-е скидки. Для деталей – обратиться в отдел маркетинга.