НАТО обещает помочь Украине со спутниковой связью
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс предоставит Украине помощь в области спутниковой связи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"НАТО будет и в дальнейшем предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели пакет помощи Украине, через 10 трастовых фондов страны НАТО выделили почти €40 млн на помощь Украине в таких областях, как киберзащита, мед реабилитация и т.д. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине помощь в спутниковой связи", - сказал он, находясь с визитом в Киеве.
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