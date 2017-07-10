Президент Монголии принял присягу и официально вступил в должность

Избранный 7 июля пятый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принес в понедельник присягу перед депутатами Великого государственного хурала, главой Конституционного суда и членами правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает агентство МОНЦАМЭ.

После принесения присяги новоизбранный президент заявил, что намерен "работать над снижением уровня бедности и созданием новых рабочих мест для граждан Монголии". "Я готов внимательно выслушать мнения граждан страны, буду уважать национальные интересы Монголии и восстанавливать экономику, а также расширять потенциал промышленного сектора, обеспечивать экологический баланс государства", - сказал Баттулга.

Халтмаагийн Баттулга был избран президентом Монголии на выборах 7 июля этого года, заручившись поддержкой 50,6% избирателей. Срок президентских полномочий в соответствии с конституцией Монголии составит четыре года.