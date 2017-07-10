12-13 в Армении ожидается кратковременный дождь и гроза

Температура воздуха повысится в Армении на 2-3 градуса, после чего понизится на столько же. 10-ого в северных, 12-13 в восточных районах в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град. 11, 14-ого июля осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, ветер будет юго-западным – 3-8 м/сек, порывы ветра во время грозы достигнут 15-20 м/сек.

Температура воздуха повысится 10 июля на 2-3 градуса, после чего понизится на столько же.

В Ереване 10-12, 14-ого июля осадков не ожидается, 13-ого в вечерние часы в отдельных частях города возможен кратковременный дождь и гроза, порывы ветра достигнут 17-19 м/сек.