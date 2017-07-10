В Одессе начались украинско-американские военные учения Sea Breeze

Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze-2017 начались в Одессе. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В маневрах примут участие более 30 судов, в том числе корабли обеспечения и катера, также будут задействованы более двух десятков летательных аппаратов. По информации минобороны Украины, всего в учениях будет задействовано более 3 тыс. человек из 16 стран мира, в том числе воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции.

Ранее в аэропорт Одессы для участия в международных учениях прибыли специальные подразделения НАТО, в том числе около десятка специалистов-водолазов и несколько десятков военнослужащих других специальностей. Кроме того, для участия в Sea Breeze еще 8 июля в Черное море вошел американский эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke.