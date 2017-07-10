Залог успеха компании «АГБА ЛИЗИНГ»: сотрудничество со 150 поставщиками, помощь бизнесменам

Лидер на лизинговом рынке Армении, компания «АГБА ЛИЗИНГ» имеет 14-летнюю историю, в течение которой она оказывает своим клиентам доступные и привлекательные услуги. Об этом «Арменпресс» побеседовал с генеральным исполнительным директором компании Арсеном Базикяном.

-Г-н Базикян, какова предыстория компании «АГБА ЛИЗИНГ», и как компания «АГБА ЛИЗИНГ» способствовала регулированию законодательного поля по лизингу в Армении?

-Компания «АГБА ЛИЗИНГ» - первая зарегистрированная лизинговая компания в Армении. Она была зарегистрирована в 2003 году. Работая почти во всех областях Армении, банк «АГБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ» еще с 2001 года сталкивался с рядом проблем своих клиентов, в основном, связанных с отсутствием залога, изношенностью и отсутствием МТС и пр. Тогда банк «АГБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ» выступил с инициативой, и в Армении начали работать сразу несколько команд, специализированных в лизинговой коммерции. Тогда нам не было известно, в каком поле нам работать. Однако позже выяснилось, что работать должна финансовая структура под контролем регуляций ЦБ Армении, которая не должна разниться от банковского дела. С 2001 мы начали сотрудничество с «Армсельхозбанком», с членами французского банка Кредит-Агриколь, консалтинговой компанией «КРЕДИТ АГРИКОЛЬ КОНСУЛЬТАНТ», членами ВБ и советниками программы USAID.

В 2001-2003 году были приняты определенные законодательные изменения, в том числе , в Гражданском кодексе, чтобы привести это поле в соответствие с международными требованиями, чтобы сделать возможнымв Армениии оказание лизинговых услуг.

Параллельно в Армении шло развитие кредитных организаций, и одним из 5-и их типов стала лизинговая компания.

Сначала в нашей компании было 5 совладельцев, затем 2 из них продали свои акции остальным. В данный момент, основные совладельцы компании - банк «АГБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ» и французская частная компания «КРЕДИТ АГРИКОЛЬ ЛИЗИНГ И ФАКТОРИНГ».

Чтобы наша компания смогла работать и покрывать расходы своими силами, мы разработали бизнес-план, по которому такой уровень самостоятельности стал бы возможен через 5 лет – в 2008 году. Мы же преодолели эту планку в 2005 году, и с тех пор работаем с прибылью, которая идет на увеличение капитала компании.

-Благодаря чему вам удается сохранять лидерство на рынке?

- Думаю, в первую очередь, это опыт, сформировавшаяся методология, сформировавшаяся за 14 лет рабочая команда. Мы пытаемся работать на преимуществах своего продукта, усовершенствуя его постоянно; устанавливаем новые партнерские связи и пр.

-Какие трудности были в начальном этапе?

-В начальном этапе в Армении не было поставщиков. Мы работали с зарубежными поставщиками, что является самым рисковым фактором для обеих сторон лизинговой сделки. Мы попытались сформировать поле местных поставщиков из индивидуалов и компаний, которые имели предпосылки для ввоза и дальнейшего обслуживания сельхозтехники. Мы предосравили им тогда гранты, осуществили финансирование, и они постепенно вошли в этот бизнес. Сейчас мы работаем со 150 поставщиками.

Тогда не был сформирован рынок страхования. В 2004 году компания «АГБА ЛИЗИНГ» заказала у одной страховой компании пакет на 3 млн долларов – примерно 20-25% от всего объема их бизнеса. Можем сказать, что мы внесли свою лепту и в развитие в Аррмении страхового бизнеса. Сейчас мы ежегодно страхуем порядка 20-25 млн лизинговой продукции, являемся брокером 5 крупнейших страховых компаний, что позволяет нам иметь льготные цены, и через нас наши клиенты уже страхуют свое личное имущество.

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