После мероприятий по годовщине неудавшейся попытки военного переворота 15-го июля 2016 года, президент Турции Эрдоган намерен посетить Катар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет», передавая информацию о том, что президент Турции Эрдоган сказал в беседе с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Гамбурга.

Президент Турции Эрдоган сказал, что намерен посетить Катар, затем Кувейт и Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию в регионе и вовлечь страны региона в диалог.

Президент Турции Эрдоган подчеркнул, что этот визит не надо воспринимать как посредничество. По его словам, вопрос он обсуждал в рамках саммита G-20 с президентами США и РФ.