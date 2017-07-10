Подвергнутый наезду 67-летний гражданин умер в больнице

В Гюмри, на перекрестке улиц Шаумяна и Теряна неизвестный автомобиль подверг наезду 67-летнего гражданина и скрылся с места аварии.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Позже 31-летний мужчина самовольно явился в отделение полиции и сообщил, что он был за рулем а/м марки «ВАЗ-2106», на которой был совершен наезд.

Подвергнутый наезду 67-летний Норик Саргсян умер в больнице.

Ведется расследование.