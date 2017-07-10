Подвергнутый наезду 67-летний гражданин умер в больнице
В Гюмри, на перекрестке улиц Шаумяна и Теряна неизвестный автомобиль подверг наезду 67-летнего гражданина и скрылся с места аварии.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
Позже 31-летний мужчина самовольно явился в отделение полиции и сообщил, что он был за рулем а/м марки «ВАЗ-2106», на которой был совершен наезд.
Подвергнутый наезду 67-летний Норик Саргсян умер в больнице.Ведется расследование.
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