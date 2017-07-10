В Давиташене перевернулась пассажирская маршрутка: двое детей госпитализированы

9 июля в 23:07 в министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступило сообщение о том, что на центральной улице села Давташен произошло ДТП, есть пострадавшие: необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, на указанное место выехал один сапсательны расчет. Выяснилось, что на 3-ей улице села Давташен столкнулись машины марок «ГАЗель» с номерами 1747S, обслуживающая 35-й маршрут (водитель Г. Г. ), и Opel Zafira с номерами 35 VL 709 (водитель А. Б.), последняя перевернулась.

До прибытия на место происшествия спасателей, пассажиры «Opel Zafira» - Г. Г. 2004 года рождения и С. А. 2010 года рождения были госпитализированы в клиническую больницу № 3, где состояние их здоровья было оценено как удовлетворительное, а А. А. 1981 г. р. и С. С. 1960 г. р. были госпитализированы в МЦ Армения», откуда, отказавшись от медпомощи, были выписаны.