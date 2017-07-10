Трамп: соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии соблюдается

Российско-американско-иорданская договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, согласно имеющейся информации, выполняется. Это отметил в воскресенье президент США Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сирийское прекращение огня, кажется, держится. Многие жизни могут быть спасены. Результат встречи. Хорошо!" - написал американский лидер в своем Twitter.

Руководитель администрации США ссылался свою первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в пятницу "на полях" саммита Группы двадцати в Гамбурге. Она продолжалась вместо запланированных тридцати минут два с четвертью часа. Как сообщили по итогам данных российско-американских переговоров на высшем уровне обе стороны, Путин и Трамп обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве. Кроме того, в увязке со встречей президентов было объявлено о российско-американско-иорданском соглашении, предусматривающем формирование зоны деэскалации на юго-западе Сирии.