Число жертв наводнений на юго-западе Японии выросло до 22

Число погибших от наводнений и оползней на юго-западе Японии достигло 22 человек, еще около двадцати числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник информационное агентство Киодо.

На юго-западе Японии из-за продолжавшихся несколько дней дождей произошли оползни и наводнения вдоль вышедших из берегов рек. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным агентства, ликвидировать последствия проливных дождей в наиболее пострадавшем районе Асакура префектуре Фукуока помогают более двух тысяч военнослужащих японских сил самообороны.

За эти дни удалось спасти 1022 человека.

Как сообщалось ранее, количество выпавших в районе бедствия только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.



