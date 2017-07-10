Представитель МО Германии заявил, что Германия начала вывод своего контингента с турецкой военной базы в Инджирлике. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Таким образом, впервые в истории немецкая армия выведет своих военнослужащих с военной базы на территории страны-члена НАТО, переведя их на базу на территории другой страны-не члена НАТО.

Планируется до сентября перебросить контингент в 260 немецких военнослужащих, 6 разведывательных самолетов Tornado, самолеты-дозаправщики на военную базу Азрак в Иордании.

Депутаты Бундестага большинством голосов приняли решение о выводе своих военнослужащих с военной базы в Инджирлике. Из 569 депутатов Бундестага «за» вывод проголосовали 461 человек, «против» - 85, 23 депутата воздержались.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль 5-го июня выехал в Турцию по вопросу разрешения немецким депутатам посетить военную базу в Инджирлике. До отъезда он дал поянения СМИ, сказав, что депутаты Германии должны иметь возможность посещать своих военнослужащих не единожды, а всегда.

Он подчеркнул, что если Турция не позволит этого, то Германия будет вынуждена искать альтернативную дислокацию для своих военнослужащих.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль сказал также, что причиной напряжения в отношениях между Германией и Турцией стал также факт ареста немецкого журналиста в Турции.

Встреча министра ИД Германии Зигмара Габриэля с министром ИД Турции Чавушоглу состоялась 5-го июня. Чавушоглу дал отрицательный ответ, мотивировав это позицией Германии в вопросе Рабочей партии Курдистана (РКК) и гюленовцев.

Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике.Председателю комиссии МИД Германии Вольфгангу Хельмиху сообщили, что турецкие власти запретили 10-го мая посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. По его мнению, это стало последствием того, что Германия удовлетворила ходатайство турецких военнослужащих, имеющих диппаспорта, о предоставлении им убежища.

Он выразил мнение, что после этого Германия должна отозвать своих военнослужащих, проходящих службу в Инджирлике.

Посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике планировалось на 16-е мая. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости найти альтернативу военной базе в Инджирлике. Об этом она сказала после того, как Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. «Надо изучить альтернативы. Возможный вариант – Иордания»,- сказала она.

После принятия 2 июля 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи, официальная Анкара отказала германским парламентариям в праве посещения военной базы. Представители Турции требовали отказа от резолюции, однако Германия не пошла на поводу турок. Позже обострение в отношениях между Германией и Турцией было связано с запретом предвыборной агитации конституционного референдума в Германии, обвинений, прозвучавших в адрес Германии из уст Эрдогана, арестом журналиста Дениза Юджеля и пр.

На базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военнослужащих. На военной базе в Инджирлике дислоцированы немецкие разведывательные самолеты Tornado, 6 единиц и один самолет-дозаправщик. Они поддерживают воздушные удары по базам группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов. Конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить "Инджирлик". На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.